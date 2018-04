publié le 10/04/2018 à 01:38

C'est un tournant dans l'affaire des ingérences russes dans la présidentielle américaine. Ce lundi 9 avril, un raid du FBI a mené une perquisition dans les bureaux de Michael Cohen, l'avocat personnel de Donald Trump. Proche du président américain, ce dernier est par ailleurs l'homme qui a payé une actrice de films X pour faire taire une liaison présumée avec le milliardaire.



Les perquisitions du FBI ont eu lieu "en partie à la demande" du procureur spécial Robert Mueller, a précisé dans un communiqué l'avocat de Michael Cohen, Stephen Ryan. C'est Robert Mueller qui est chargé de l'enquête sur la collusion présumée entre l'équipe de campagne de Donald Trump et des responsables russes, lors de la course à la Maison Blanche en 2016.

De son côté, le président des Etats-Unis n'a pas tardé à riposter, qualifiant l'opération de police de "honte". Stephen Ryan a lui dénoncé une perquisition "complètement inappropriée et non nécessaire" qui a eu pour conséquence "la saisie inutile de communications confidentielles avocat-client" par la police fédérale.

Et d'ajouter : "cette tactique gouvernementale est aussi mauvaise car Michael Cohen a coopéré complètement avec toutes les entités gouvernementales, notamment en donnant des milliers de documents non confidentiels au Congrès et en faisant des dépositions sous serment", a-t-il ajouté. Il faisait référence au témoignage de l'avocat devant une commission du Sénat en septembre 2017.

Autour de Trump, l'étau se resserre

Depuis son ouverture en mai 2016, l'enquête n'a cessé de se rapprocher du président. Plusieurs membres de son équipe de campagne ont été inculpés et l'avocat qui dirigeait l'équipe de conseils de Donald Trump a démissionné, estimant que ses recommandations n'étaient pas suivies. Le président américain dénonce cette enquête russe comme une "chasse aux sorcières" dirigée contre lui. Moscou dément toute implication des autorités russes dans la campagne américaine.



Selon les médias américains, les documents saisis ont également trait à l'affaire entre le président américain et l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels. De son vrai nom Stephanie Clifford, elle affirme avoir eu une liaison avec le magnat de l'immobilier en 2006 et 2007. A l'époque Donald Trump était déjà marié avec son épouse actuelle, Melania. Leur fils Barron est né en mars 2006.



Michael Cohen a admis en janvier avoir versé 130.000 dollars à l'actrice dans le cadre d'un accord de confidentialité, quelques jours avant le scrutin présidentiel. Il a assuré que cette somme venait de ses fonds propres et non de l'argent de la campagne, et que son client n'avait pas été mis dans la confidence. Donald Trump, qui a toujours nié avoir eu une liaison avec Stormy Daniels a affirmé la semaine dernière ne pas être au courant de ce versement d'argent.



L'actrice a récemment porté plainte pour faire invalider cet accord de confidentialité, estimant qu'il était nul puisque Donald Trump ne l'a pas signé. Selon le New York Times, citant une source proche de l'enquête, les policiers ont récupéré des courriels ainsi que des documents fiscaux et commerciaux. Le Washington Post, citant une source proche de l'affaire, affirme que Michael Cohen est soupçonné de fraude bancaire et de violations des règles sur le financement électoral.