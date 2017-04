publié le 19/04/2017 à 10:57

Il faut parfois prêter attention à la formule employée. Adidas sera sûrement plus prudent à l'avenir. La marque allemande est sous le feu des critiques depuis plusieurs jours. Dans un mail envoyé aux participants du marathon de Boston, qui avait lieu lundi 17 avril, Adidas a tenu à féliciter les coureurs d'avoir "survécu" à la course. Un trait d'humour qui passe mal quatre ans après l'attentat qui avait visé la course et fait trois morts et 264 blessés.





"Félicitations, vous avez survécu au marathon de Boston ! Vous avez conquis Boston", ont pu lire mardi les 26.492 participants ayant terminé le marathon la veille, dans un courrier électronique envoyé par le compte officiel Adidas Running (Adidas Course).

L'initiative a immédiatement suscité un énorme tollé sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont publié des captures d'écran de l'email en dénonçant des propos jugés déplacés.

.@adidas you may want to rethink the subject line pic.twitter.com/curUb8FieO — Mike Denison (@mikd33) 18 avril 2017

La marque allemande s'est "profondément" excusée et s'est dite "terriblement désolée" de son "erreur", dans un communiqué partagé sur son compte Twitter @adidasUS, regrettant un email "qui manquait de sensibilité". Le marathon de Boston avait été la cible d'une double attaque terroriste le 15 avril 2013 lorsque Djokhar et Tamerlan Tsarnaev, deux frères d'origine tchétchène, avaient fait exploser deux bombes à proximité de la ligne d'arrivée de l'épreuve. Trois personnes avaient été tuées et 264 autres blessées.