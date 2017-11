publié le 05/11/2017 à 03:00

L'erreur risque de coûter cher. Au moins une trentaine de véhicules sont tombés en panne entre jeudi et vendredi 3 novembre, après avoir fait le plein dans la station essence du Leclerc de Périgueux (Dordogne). En cause, une erreur du transporteur, qui a déversé 2.000 litres de gazoles dans les cuves d'essence, rapporte France Bleu Périgord.



Ainsi, tous les automobilistes ayant fait un plein d'E10 ont en fait rempli leur réservoir d'un mélange d'essence et de gazole, tombant inévitablement en panne. "Mes deux voitures sont en panne. J'en ai pour presque 400 euros de vidange au garage et de plein à mettre à la poubelle", explique l'une des victimes, Brice, interrogé par la radio locale.

En effet, toutes les voitures ayant empli leur voiture avec le mélange doivent être vidangées. La direction du Leclerc de Périgueux appelle tous les automobilistes concernés à venir se manifester. L'assurance du transporteur fautif, qui a reconnu son erreur, s'est engagée à prendre en charge les réparations et les pleins d'essence.