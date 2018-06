publié le 20/06/2018 à 06:12

Deux bergers hollandais et un malinois ont été dressés par des chercheurs de l'Université internationale de Floride. Ils ont appris à détecter la présence de champignons qui s'attaquent aux arbres. Ils les reniflent suffisamment vite pour pouvoir traiter l'arbre.



Ces trois chiens sont devenus les meilleurs amis des producteurs d'avocats et de citrons. Il y a aux États-Unis un vrai fléau : un champignon arrivé au début des années 2000 qui a déjà fait mourir 500 millions d'arbres, surtout en Floride et en Caroline du Nord, parmi lesquels beaucoup d'avocatiers, de citronniers et de lauriers à baies roses. Un tiers des fortes de lauriers a déjà disparu.

Les arbres sèchent et meurent. Mais en détectant le parasite suffisamment tôt, il est possible de les sauver. Les résultats des premiers tests effectués avec les chiens sont encourageants.

D'abord ils vont très vite - entre 37 et 49 secondes pour repérer un arbre malade dans une plantation - et ils se sont rarement trompés. Sur 229 tests, ils se sont trompés seulement douze fois (ils n'ont pas détecté le champignon).



Les chiens pourraient donc aider à sauver la forêt et les cultures de Floride mais aussi du Mexique, car le parasite, depuis quelques années, se dirige vers la frontière.