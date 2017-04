Marathon de Paris : comment circuler dans la capitale dimanche

publié le 08/04/2017 à 11:00

Ils seront 57.000 à être présents sur la ligne de départ du marathon de Paris et de ses 42,195 kilomètres, qui aura lieu dans les rues de la capitale ce dimanche 9 avril. Le départ sera donné depuis l’avenue des Champs-Elysées, entre la place Charles de Gaulle et les rues Pierre Charron et La Boétie. Le parcours de près de 42 kilomètres traversera le centre de Paris d'est en ouest. L’arrivée est prévue avenue Foch, dans le XVIe arrondissement, à hauteur des rues Spontini et Pergolèse. La 40e édition du deuxième marathon du monde devrait perturber la circulation de 8h20 jusqu'à 16h30 environ a prévenu la mairie de Paris. La préfecture de Police, de son côté, recommande aux automobilistes de contourner le parcours et d'utiliser les transports en commun.





Au niveau de la zone de départ la circulation sera totalement interdite à l’intérieur d’un périmètre de déviation délimité, dès 3h30 du matin et jusqu’à midi dimanche. Côté arrivée, il sera impossible de circuler de 3 heures du matin à 20h30, sur la chaussée centrale de l’avenue Foch ainsi que

sur les contre-allées (Nord et Sud).

Concernant le reste de l’itinéraire du marathon, "la circulation sera progressivement neutralisée sur le parcours par la mise en place d’un périmètre délimité par [d]es voies qui demeureront, elles, libres à la circulation" précise la préfecture, qui conseille toutefois aux automobilistes "de contourner très largement les zones concernées". Sur le site de la ville de Paris, vous pouvez retrouver en détails les zones interdites à la circulation ce dimanche.

Perturbation du métro et du RER

Les accès et sorties des stations de métro et de RER débouchant sur l’avenue des Champs-Élysées, entre la place Charles de Gaulle et le rond-point des Champs-Élysées, seront fermées. La station Charles-de-Gaulle-Étoile du RER A (entre la place Charles de Gaulle et la rue de Tilsit) sera fermée. Du côté du métro, les stations George V (entre l’avenue George V et la rue de Bassano) et Franklin Roosevelt (à l’exception de l’accès au niveau des Champs Elysées) seront fermées aux voyageurs.



Le périphérique ne devrait pas être trop perturbé. Toutefois, certaines bretelles de sortie seront fermées : porte Dorée, porte Molitor et porte Dauphine sur le périphérique intérieur, porte de Charenton et porte d’Auteuil sur le périphérique extérieur et porte de Passy dans les deux sens. Par ailleurs, la bretelle de sortie de l’A13 donnant sur l’avenue de la porte d’Auteuil sera neutralisée.



Certains lignes de bus seront quant à elles perturbées dès samedi. En effet, la Breakfast Run est organisée dès 9h entre l’avenue Foch et la place Joffre. La RATP annonce ainsi que les lignes 22, 28, 30, 32, 42, 52, 63, 69, 72, 80, 82, 87, 92, PC1 "seront perturbées dans ces secteurs".