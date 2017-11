publié le 10/11/2017 à 06:43

Jacob, 9 ans, se bat vaillamment contre un cancer en phase terminale. La tumeur pourrait bien être plus forte que lui. Et même s'il est tout petit, il l'a compris. Il y a quelques jours, les médecins ont prévenu ses parents qu'il n’avait plus qu'un mois à vivre. La famille a alors lancé un appel pour que Jacob reçoive des cartes de Noël, et puisse célébrer son dernier Noël par avance. L'enfant a déjà reçu plus de 40.000 cartes du monde entier. Avec beaucoup de dessins de pingouins, car il aime ces animaux - on le voit d'ailleurs sur les photos en tenue de pingouin. Sa famille raconte que chaque enveloppe ouverte lui donne le sourire, et c'est déjà beaucoup.



Ce n'est pas la première fois que de tels appels suscitent une telle mobilisation. On a vu plusieurs histoires similaires ces dernières années aux États-Unis. Il y a aussi beaucoup d'appels aux dons. Car outre-Atlantique, les frais médicaux ne sont pas totalement pris en charge, ou pour certains presque pas du tout. Donc, en plus du drame que vivent ces familles, il y a parfois une inquiétude financière. Les Américains donnent beaucoup d'argent pour des causes.

Il n'est pas rare de rencontrer des familles, même relativement modestes, qui donnent par principe 10% de leurs revenus. C’est un signe de la tradition chrétienne de ce pays, l'idée de "rendre aux autres ce que le monde vous a offert" - les Américains utilisent souvent cette expression ("to give back"). Vous rajoutez à cela l'effet démultiplicateur des réseaux sociaux, puisque souvent ça part d'un appel d'une famille sur Facebook ou Twitter, qui est relayé par les internautes. Avec un effet boule de neige.



Vous pouvez écrire à Jacob à cette adresse : Jacob Thompson - Maine Medical Center, 22 Bramhall St, Portland, ME 04102 - USA