publié le 18/01/2018 à 09:52

C'est un fou, un imbécile, un illettré, un fainéant. Donald Trump suscite des jugements pour le moins tranchés. C'est l'habitude en France de se gausser des présidents américains, surtout quand ils sont issus du Parti républicain.



Reagan passait pour un inculte, Gerald Ford pour un brave gars qui ne savait pas marcher et mâcher du chewing-gum en même temps, Bush junior pour un ancien alcoolique,et Nixon pour un fou et un menteur. Mais Donald Trump, lui, cumule tout.

Pendant la campagne, les médias américains nous assuraient qu'il ne pourrait jamais être élu. Depuis qu'il est à la Maison-Blanche, ils nous assurent qu'il ne peut pas gouverner. Ce qui n'est pas tout à fait faux.

Le bilan mesuré ne sera jamais tiré. D'abord, parce que Trump lui-même n'est jamais dans la mesure, se qualifiant de "génie" et insultant ses adversaires. Mais aussi parce qu'il subit l'opposition inédite d'un triangle d'une puissance de feu exceptionnelle : médias, Hollywood et Silicon Valley.



Il agit en chef de l'opposition en exil, mais c’est un peu ce qu'il est. Cela lui permet de poursuivre le combat idéologique et de conserver le contact avec son électorat populaire.