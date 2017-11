Donald Trump est "mentalement dérangé" pour Pyongyang

publié le 01/11/2017 à 15:11

Nouvelle étape dans le conflit diplomatique entre Kim Jong-un et le président américain. La Corée du Nord accuse Donald Trump d'être "irrémédiablement dérangé mentalement". Une attaque très personnelle avant sa première visite en Asie en tant que chef d'État dans un contexte de tensions autour des ambitions nucléaires nord-coréennes.



Pour rappel, Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un ont déjà échangé insultes et menaces belliqueuses ces derniers mois, ravivant les craintes de conflit sur la péninsule. Le chef de la Maison Blanche a notamment menacé de déchaîner sur Pyongyang "le feu et la colère", déclarant à l'Assemblée générale de l'ONU que Washington "détruirait totalement la Corée du Nord" s'il était amené à se défendre ou à défendre ses alliés. Dans le même discours, le président américain avait aussi qualifié le numéro un nord-coréen "d'homme fusée", alors que la Corée du Nord a testé plusieurs missiles susceptibles d'atteindre une bonne partie du sol américain. "Gâteux", avait alors rétorqué le Nord-Coréen.

Dernière étape dans le feuilleton diplomatique alors que le président américain est attendu en Asie au cours du week-end. L'agence officielle KCNA s'en est prise mardi 31 octobre au soir "à la rhétorique belliqueuse et irresponsable" du "maître de l'invective" Donald Trump. "Il a absolument besoin de médicaments pour guérir ses désordres psychiques", a ajouté l'agence.

"Des symptômes hystériques spasmodiques"

Washington a déployé près de la péninsule des équipements militaires stratégiques, dont des bombardiers et des porte-avions, à la suite du sixième essai nucléaire nord-coréen du 3 septembre. Il avait également valu à Pyongyang un huitième train de sanctions de l'ONU.

KCNA présente les sanctions comme "des efforts désespérés" qui n'auront aucun effet et les discours de Donald Trump comme "des symptômes hystériques spasmodiques".



Le chef de la Maison Blanche a "révélé au monde sa vraie nature de maniaque de la guerre nucléaire et a été diagnostiqué comme étant "irrémédiablement dérangé mentalement" selon l'agence KCNA. La tournée du président américain le conduira au Japon, en Corée du Sud, en Chine, au Vietnam et aux Philippines, mais tous les regards seront braqués sur sa réponse à Pyongyang après cette dernière attaque violente mettant en cause sa santé mentale.