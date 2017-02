Donald Trump et sa femme Melania

publié le 27/02/2017 à 05:45

En 1996, un jeune mannequin slovène nommé Melania Knauss travaille aux États-Unis et se voit rémunérer de la somme de 20.000 dollars en sept semaines alors qu'elle n'a qu'un visa touristique, selon des documents que s'est procurés l'agence Associated Press. Une situation illégale qui n'a pas eu à l'époque de conséquences, la jeune femme ayant de plus régularisé sa situation peu de temps après.



D'après plusieurs avocats spécialistes de l'immigration interrogés par le site américain Slate, cette même situation aboutirait aujourd'hui de façon presque certaine à une expulsion immédiate, compte tenu des mesures prises par le nouveau président américain depuis son investiture le 20 janvier dernier.

Selon un décret signé par Donald Trump le 25 janvier, les services d'immigration américains doivent s'occuper "en priorité" de l'expulsion des personnes étrangères ayant commis des irrégularités dans le cadre de demandes adressées à des agences gouvernementales. Le président des États-Unis avait également créé la polémique en signant, le 27 janvier, un autre décret interdisant l'entrée sur le sol américain des ressortissants de sept pays musulmans. Un texte qui a été depuis été suspendu par un juge fédéral américain.