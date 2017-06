publié le 25/06/2017 à 09:19

Avec ses petits yeux rouges et d'immenses joues grises pleines de plis qui pendouillent sous des oreilles elles aussi tombantes, Martha est devenue le chien le plus laid du monde vendredi 23 juin. Ce Mâtin napolitain propriété de Shirley Zindler a remporté le concours du chien le plus laid du monde qui s'est tenu à Petaluma, en Californie.



La maîtresse de Martha a remporté 1.500 dollars (1.340 euros) ainsi qu'un billet d'avion pour New York où le chien sera présenté à divers médias. Martha s'est pavanée parmi ses treize concurrents devant les juges impressionnés par ce qui leur a semblé "150 kilos de peau" pendouillant de son squelette.

Martha est devenue le chien le plus laid du monde le 23 juin. Martha et sa propriétaire, Shirley Zindler, vont s'envoler pour New York après ce couronnement. Moe, un griffon belge, a dû se contenter de la deuxième du podium. Chase, qui défendait les couleurs du Pays de Galles, est venu compléter ce podium. Malgré sa tenue soignée, le chihuahua Precious n'a pas retenu l'attention du jury. Il avait travaillé son regard langoureux, mais Rascal n'a pas été primé vendredi 23 juin à Petaluma (Californie).

La compétition a été serrée, notamment en raison de la concurrence féroce de Moe, un chien apathique avec les poils en bataille, et la langue pendant généralement de sa bouche. Celui-ci a remporté la deuxième place. La petite ville côtière de Petaluma accueille l'événement depuis plus de 50 ans, selon les organisateurs. Cette année, un défilé sur tapis rouge a même eu lieu.