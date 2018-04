Projet de loi asile et immigration : Trump apporte son soutien à Macron

et La rédaction numérique de RTL

publié le 25/04/2018 à 11:17

C'était l'un des temps forts de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Mardi 24 avril, le président de la République française était reçu à la Maison-Blanche pour un dîner d'État avec smoking et grand orchestre, en compagnie de 130 invités de marque. Une cérémonie en grande pompe précédée d'une conférence de presse commune des deux chefs d'État.



Outre la dénonciation de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien, cette prise de parole a aussi été l'occasion pour le milliardaire d'apporter son soutien à Emmanuel Macron sur des questions de politique intérieure. Un soutien dont l'ancien ministre de l'Économie se serait peut-être bien passé, à propos du projet de loi asile et immigration voté en première lecture à l'Assemblée nationale ce dimanche 22 avril.

"Les États-Unis et la France luttent tous les deux contre une épreuve qui date de très longtemps : c’est l'immigration incontrôlée. Je sais que vous devez affronter des défis similaires en France et, monsieur le Président, j'admire l'autorité que vous avez démontrée pour régler cette question d'une manière très honnête et pas toujours populaire", a salué Donald Trump, qui s’est fait élire en vantant notamment un projet de mur à la frontière mexicaine.