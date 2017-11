et AFP

publié le 28/11/2017 à 09:44

Huit ans de prison ferme pour une adolescente danoise. La Justice a pris une décision plus sévère en appel lors du procès d'une jeune danoise de 17 ans jugée pour "tentative d'acte terroriste". Elle est une sympathisante du groupe terroriste État islamique et avait été condamnée à 6 ans en première instance.



La cour d'appel a motivé son jugement par la nature du crime, de la personnalité et du casier judiciaire, auparavant vierge, de la jeune femme. Durant sa détention, elle a notamment attaqué un animateur avec un bout de miroir brisé, a relevé le tribunal dans un communiqué.



La condamnée avait été arrêtée en janvier 2016 à son domicile dans le village de Kundby, âgée de 15 ans à l'époque. La police avait été alertée par sa famille qui s'inquiétait des expériences chimiques suspectes menées dans la cave de leur maison.

Une école juive dans son viseur

En perquisitionnant, les enquêteurs avaient trouvé des produits en vente libre rassemblés pour produire du peroxyde d'acétone (TATP), qui, selon les experts, n'auraient pas permis de confectionner une bombe véritablement dangereuse.



L'instruction a montré que dans ses papiers et sur internet, l'adolescente avait laissé de multiples traces de son adhésion à l'idéologie de l'organisation État islamique, cherchant à entrer en contact avec ses responsables via Twitter.



Récemment convertie à l'islam, elle projetait des attentats visant une école juive à Copenhague et son ancienne école primaire.