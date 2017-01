Comment parler à un enfant de son adoption ?

Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient...On trouve les mots juste pour les enfants adoptés dans "On est fait pour s'entendre" !

publié le 16/01/2017

L’adoption, c’est la rencontre de deux histoires. C’est aussi un nouveau chapitre en commun à écrire. Si l'amour et la chaleur d'un foyer réchauffent un enfant qui a été abandonné, son épanouissement et sa sérénité ne vont malgré tout pas toujours de soi. En effet, se pose pour lui la question de ses origines, de sa valeur, de sa place. Ses nombreuses interrogations sur son passé et les conditions de son adoption sont légitimes et essentielles. Il n'est cependant pas simple pour les parents de trouver les mots justes et apaisants...

Invitées

- Fanny Cohen-Herlem, psychanalyste et pédopsychiatre

Livres : Adoption : la filiation du coeur" (Editions Le cavalier bleu) + Adoption : comment répondre aux questions des enfants" (Editions Pascal)



Adoption la filiation du coeur (Le cavalier bleu)

L'adoption : Comment répondre aux questions des enfants ? (Editions Pascal)

- Patricia Chalon, psychologue et psychothérapeute. Spécialiste de l'adoption pour l'association "La famille adoptive française" et Présidente de l'association "Enfance Majuscule"

Livres : Patricia Chalon "L'adoption bientraitante" (Belin) + "Les peurs de l'enfant" (Eyrolles)

L'adoption bientraitante (Belin)

Les peurs des enfants (Eyrolles)

- Amandine, témoin, enfant adopté

