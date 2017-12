Catalogne : qui est Inès Arrimadas, cheffe du parti unioniste ?

publié le 22/12/2017 à 09:55

"La majorité sociale désire l'union avec l'Espagne et l'Europe." À 36 ans, Inès Arrimadas a mené jeudi 21 décembre le parti unioniste Ciudadonos à la victoire lors des dernières élections législatives catalanes.



Avec 25% des voix, la liste du parti est arrivé en tête des suffrages (mais pas en nombre de sièges, du fait d'une pondération, ndlr), devant les listes indépendantistes de Carles Puigdemont (Ensemble pour la Catalogne), et Marta Rovira (Gauche républicaine de Catalogne). "Les partis nationalistes ne pourront plus jamais prétendre parler au nom de toute la Catalogne", a lancé Inès Arrimadas dans son discours de victoire.

Adhérente du parti Ciudadanos depuis 2011, cette catalane d'adoption est élue pour la première fois au parlement régional de Catalogne en 2012. Là, elle incarne le visage de l'opposition face aux velléités indépendantistes de Carles Puigdemont et de ses soutiens.



Installée à Barcelone depuis seulement une dizaine d'années, Inès Arrimadas n'est pas née en Catalogne mais a grandi à Cadix, en Andalousie. Elle se lance ensuite dans des études de droit à l'université de Séville. Devenue avocate dans la capitale catalane, Inès Arrimadas incarne le renouvellement dans une arène politique coupée en deux.



Un combat politique qui se trouve au coeur de sa vie professionnelle autant que personnelle : depuis 2016, elle est mariée avec Xavier Cima, ancien député du parti indépendantiste du Parlement catalan.