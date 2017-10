Catalogne : l'inquiétude de Manuel Valls

publié le 29/10/2017 à 00:42

La situation reste particulièrement tendue en Espagne après la destitution, vendredi 27 octobre, du président de la "Generalitat" de Catalogne Carles Puidgemont, qui avait proclamé peu avant l'indépendance de la région. Celui-ci a cependant appelé tous ses partisans à continuer à mener une "opposition démocratique" contre Madrid. Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien samedi 28 ocotobre, l'ancien Premier ministre français Manuel Valls s'est exprimé au sujet d'une crise politique qu'il juge très grave.



"On assiste à la crise la plus sérieuse que la démocratie espagnole affronte depuis qu'elle s'est dotée en 1978 de sa Constitution [...] C'est une crise plus grave que la tentative de coup d'État de 1981 ou la confrontation avec le terrorisme basque car il y a un risque de dislocation", explique-t-il ainsi. Des mots très forts qui témoignent de l'inquiétude que peut causer la situation actuelle chez les voisins de l'Espagne. Catalan de naissance, Manuel Valls a évidemment un point de vue particulièrement intéressé sur le sujet : "Je suis né à Barcelone dans une famille catalane et catalaniste et je suis naturalisé français depuis 1982. Je m'exprime comme responsable politique français et d'abord européen qui voit les conséquences qu'entraînerait un démembrement de l'Espagne".

"Être catalan, c'est être ouvert sur le monde"

Rappelant que près de 1 700 entreprises "ont déjà déménagé leurs sièges sociaux" de Catalogne, il pointe du doigt les indépendantistes "qui ont fait croire aux Catalans que la sécession serait possible sans risque, que la Catalogne pouvait sortir de l'Espagne tout en restant dans l'Union européenne ou dans la zone euro". Manuel Valls indique également dans cet entretien qu'il va se rendre en Catalogne "avant les élections de décembre" et "en compagnie d'autres dirigeants européens", concluant "qu'être catalan, c'est être ouvert sur le monde". Samedi 28 octobre, des milliers de manifestants portant des drapeaux espagnols se sont encore rassemblés à Madrid pour défendre l'unité du pays.