publié le 22/02/2018 à 20:10

Un grondement sourd, une vibration, un vrombissement diffus… Depuis 2011, les habitants de Windsor au Canada sont dérangés par un étrange bruit qui résonne constamment dans les rues de la cité, rapporte le New York Times. Semblable au ronflement d'un moteur diesel, les habitants de cette ville de 220.000 habitants l'ont appelé le "Windsor Hum" (le bourdonnement de Windsor).



Un bruissement qui n'est pas absent de conséquences pour les habitants, qui se sont plaints pour certains, de souffrir de maux de tête, d'insomnies voire de dépression. Mais aussi pénible que soit ce phénomène, l'État peine à donner une explication à ses administrés. "C'est quelque chose pour lequel les gens ont désespérément besoin d'une réponse", témoigne auprès du New York Times, Tracey Ramsey, membre de la Chambre des communes du Canada.

Des théories farfelues apparaissent

De là à imaginer les théories les plus farfelues. Un groupe privé a été créé sur Facebook pour élucider le mystère du "Windsor Hum" : pour certains il s'agit d'une expérience secrète du gouvernement, d'autres pensent y voir un phénomène lié aux Ovnis. Une véritable obsession, comme pour Mike Provost, un vendeur d'assurance retraité qui a rempli plus de 4.000 pages d'observations quotidiennes.

Mais l'énigme pourrait être sur le point de se résoudre. En 2011 et 2014, deux enquêtes ont été conduites par l'Université de Western Ontario et l'Université de Windsor. Elles ont déterminé que la fréquence du bourdonnement était d'environ 35 HZ. En poursuivant leurs investigations, les chercheurs ont découvert que l'origine du bruit pourrait provenir de l'île américaine de Zug, dans le Michigan, au sud-ouest de Windsor.



L'îlot abrite les hauts fourneaux d'une aciérie exploitée par US Steel. Mais l'usine n'a pas réagi aux demandes d'explication formulées par les habitants de Windsor. Colin Novak, l'un des chercheurs a expliqué qu'il avait encore besoin de temps et de la coopération des autorités américaines. "C'est comme courir après un fantôme", a-t-il affirmé.