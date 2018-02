publié le 07/02/2018 à 20:17

Un homme de 23 ans été retrouvé et secouru dans l'océan Atlantique après avoir dérivé pendant seize jours. Le 13 janvier dernier, Samuel Moss Jr est parti des îles Bimini, aux Bahamas, pour rejoindre la capitale Nassau, avec son tout nouveau bateau. Se retrouvant rapidement en panne d'essence, le jeune homme n'est jamais arrivé à destination. Il a été porté disparu quatre jours plus tard.



Samuel Moss Jr a finalement été retrouvé le 29 janvier dernier, 16 jours après son départ. C'est un yacht qui a découvert son bateau au large de West Palm Beach, en Floride, soit à plusieurs centaines de miles marins de Nassau. Déshydraté, le cœur fatigué et dans un état de fatigue important, le jeune homme a été transporté à l'hôpital, où ses docteurs ont admis qu'il avait beaucoup de chance d'être encore vivant. Il a expliqué avoir survécu grâce à des paquets de Doritos, une marque de chips piquantes, et des cookies.

Samuel Moss Jr a précisé qu'il n'était pas perdu, mais qu'il s'était laissé dériver volontairement vers une zone maritime où le trafic était plus dense. Il y serait parvenu en se dirigent avec son ancre et une voile improvisée. Selon le média américain Sun Sentinel, c'est la deuxième fois en un an qu'il est secouru en mer. En février 2017, il avait déjà dérivé pendant trois jours à proximité de l'île de Grand Bahama.