publié le 20/06/2017 à 03:38

Les négociations entre Londres et Bruxelles sur le Brexit débutent officiellement lundi 19 juin. Si l'Union européenne est prête à ouvrir le débat, la Grande-Bretagne paraît plus réticente. Et pour cause, la Première ministre britannique est très affaiblie après avoir perdu il y a deux mois les élections anticipées qu'elle avait elle même programmées.



Teresa May ne paraît pas en mesure d'imposer sa vision du Brexit alors que deux camps s'affrontent toujours : celui du Brexit Dur , rupture totale avec l'Union Européenne, c'est ce que prône le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, et celui du Soft Brexit, comme le défend le ministre des Finances.

Les discussions ont débuté ce lundi à Bruxelles et on commence avec trois dossiers chauds : le sort des expatriés européens au Royaume-Uni tout comme celui des Britanniques installés dans l'Union Européenne, la question de la frontière irlandaise et le règlement financier : combien Londres va-t-il devoir payer pour tous les engagements européens qu'il a déjà pris avant l'annonce du Brexit ?