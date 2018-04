Brésil : emprisonné, Lula se dit "indigné, victime d'une injustice"

et AFP

publié le 17/04/2018 à 06:59

Condamné à plus de 12 ans de prison pour corruption passive et blanchiment d'argent, l'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva continue de nier les faits qui lui sont reprochés. Incarcéré depuis le 7 avril dernier à Curitiba, dans le sud du pays, celui qui a dirigé le Brésil de 2003 à 2010 a écrit une lettre depuis sa cellule.



"Je suis serein, mais indigné comme tout innocent qui s'indigne lorsqu'il vit une injustice", a expliqué Lula dans un message transmis par ses avocats à Gleisi Hoffmann, sénatrice et présidente du parti des travailleurs (PT) cofondé par Lula dans les années 80.

"Je suis très reconnaissant envers votre résistance et votre présence au sein de cet acte de solidarité", poursuit Lula à l'adresse de ses partisans qui ont organisé un campement de protestation près du siège de la police de Curitiba où il est incarcéré. Une nouvelle fois dans cette lettre, l'ex-président "met au défi" le juge Sergio Moro et l'équipe de lutte anticorruption de "prouver le crime qu'ils affirment que j'ai commis".

Des partisans de Lula, le 16 avril





Lundi 16 avril, des militants de gauche, supporters de Lula ont envahi pendant plusieurs heures l'appartement triplex sur la côte de Sao Paulo que l'ex-président brésilien Lula a reçu comme pot-de-vin, selon la justice. "Ou vous relâchez Lula ou il n'y aura pas de répit !", ont-il martelé. Pour le coordinateur du Mouvement des travailleurs sans toit (MTST), également pré-candidat à l'élection présidentielle d'octobre, cette action visait à "dénoncer la farce judiciaire qui a mené Lula à la prison".



Gleisi Hoffman, destinataire de la lettre a quant à elle confié son inquiétude. "Notre préoccupation est qu'il est très seul", a-t-elle déclaré. "Samedi et dimanche ils ne lui ont autorisé aucune visite, même pas de ses conseillers juridiques. Cela nous inquiète qu'il puisse tomber en dépression ou malade", alerte la sénatrice.