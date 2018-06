Belgique : enfermé dans un four à 200 degrés pendant 15 minutes, un chaton survit

publié le 12/06/2018 à 02:21

Un chaton de dix mois a été torturé au cours d'une soirée dans la nuit du 6 au 7 mai dernier à Courtrai en Belgique, rapporte le site internet Nieuwsblad, cité par 20minutes.fr. Après avoir servi de ballon pour un match de foot, l'animal a été enfermé dans un four en marche. C'est l'un des participants à la soirée qui l'a sauvé en le sortant du four chauffé à 200 degrés duquel il tentait de s'échapper. Le chaton serait resté au moins un quart d'heure à l'intérieur.



Après avoir été secouru, il a été laissé dans une cabine de douche pendant deux jours, avant d'être finalement confié à un vétérinaire. Pour soigner la petite bête, qui souffrait de graves brûlures et d’hémorragies internes, 500 euros sont nécessaires.

Une somme importante mais qui est largement couverte par la cagnotte en ligne qui a été spécialement ouverte pour le chaton. Lundi 12 juin, près de 12.000 euros avaient été récoltés. Le vétérinaire a précisé que les chances de survie du chaton sont élevées.

Une enquête a été ouverte et deux plaintes ont été déposées contre la personne soupçonnée d'être responsable des sévices causés au félin.