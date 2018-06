Le mystère du cachalot échoué au bord d'un lac des Hautes-Alpes

publié le 08/06/2018 à 21:28

Un cachalot échoué dans les Hautes-Alpes, c'est plutôt inattendu, pour ne pas dire impossible. Et pourtant, un cétacé d'une quinzaine de mètres de long a été découvert au bord du lac de Serre-Ponçon vendredi 8 juin, ont rapporté plusieurs médias locaux.



Le site était sécurisé, et les scientifiques en combinaison blanche à pied d'oeuvre pour effectuer des prélèvements sur la carcasse de l'animal. La découverte a pourtant éveillé les soupçons de la presse et des badauds, les cachalots ne vivant pas dans les lacs.

Il s'agissait en fait d'une opération artistique de la compagnie belge Captain Boomer, qui voulait alerter sur les effets de la pollution et du réchauffement climatique à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan.

500.000 tonnes de bouteilles, sacs, pailles ou gobelets en plastique sont déversées dans la mer Méditerranée chaque année, selon un rapport de WWF. La faune et la flore sous-marines sont directement touchées : par exemple, près de 18% des thons et espadons auraient des débris de plastique dans l'estomac.

URGENT. Un cachalot de 15m et de 1 tonne s'échoue cette nuit sur les rives du lac de Serre-Poncon (Hautes-Alpes). Un périmètre de sécurité a été mis en place par des scientifiques arrivés en urgence de Marseille. Les autorités sont attendues sur place. pic.twitter.com/mowRcZcE07 — Hautes Alpes (@myhautesalpes) 8 juin 2018

Une sculpture plus vraie que nature

Le cachalot n'était donc qu'une sculpture, installée dans la nuit, et imprégnée d'odeurs pour que le cadavre ait l'air réel. Un périmètre de sécurité a été délimité pour éloigner les curieux de quelques mètres. Et les acteurs ont joué le rôle de scientifiques et autorités sur place. Selon France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur, l'opération a coûté près de 30.000 euros.



Ce n'est pas la première fois que Captain Boomer installe ce cachalot grandeur nature pour alerter l'opinion. Il a déjà été présenté à Paris ou Rennes, mais aussi dans d'autres villes européennes comme à Londres.