publié le 16/02/2017 à 11:36

"Si nous avions commis de telles atrocités, à n'importe quelle étape de ce conflit, nous n'aurions pas le soutien populaire que nous avons au bout de six ans", a défendu Bachar al-Assad, dans une interview accordée à TF1 et Europe 1. Depuis le commencement de la guerre civile, le régime syrien est visé de toutes parts et a notamment été récemment accusé par Amnesty International d'exécutions et atrocités perpétrées dans une prison, à proximité de Damas. L'ONG accuse le gouvernement d'avoir pendu 13.000 personnes entre 2011 et 2015 dans la prison de Saydnaya.



310.000 personnes sont mortes depuis le début de la guerre, et plus de 10 millions de personnes ont fui la Syrie. Pour Bachar al-Assad, qui affirme que la torture "ne fait pas partie de [sa] politique", les pays occidentaux, et notamment la France en première ligne, "se sont isolés" sur la question syrienne, en apportant leur soutien à des "groupes représentant le terrorisme contre le gouvernement." Interrogé sur la fin du mandat de François Hollande, le président syrien a saisi l'occasion pour égratigner le chef de l'État. "Je ne l'ai jamais rencontré. Pour être franc, je ne me soucie aucunement de lui et [...] ses 11% de popularité, ce qui je pense s'appelle toucher le fond comme jamais aucun de ses prédécesseurs dans l'histoire de France."

Également interrogé sur la présidentielle et le programme des candidats, notamment celui de François Fillon qui prône l'établissement d'un discours avec le régime syrien, Bachar al-Assad a déclaré n'avoir aucun contact avec l'un des prétendants à l'Élysée. En janvier dernier, il avait, lors d'une interview à France Info, déclaré que si François Fillon appliquait son programme concernant la politique à adopter vis-à-vis de la Syrie, "ce serait très bien".