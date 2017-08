publié le 20/08/2017 à 17:47

Le sort de Julian Cadman, un jeune Australien de 7 ans séparé de sa mère au cours de l’attentat à Barcelone, avait ému la toile après l’appel à l’aide de son grand-père. Après avoir annoncé que l’enfant été localisé samedi 19 août, sans dévoiler son état de santé, les autorités espagnoles ont fait savoir ce dimanche que le petit Julian était décédé.



"Julian nous a tristement été arraché. Il était si énergique, drôle et taquin, nous donnait toujours le sourire", a confirmé sa famille dans un communiqué. Julian Alessandro Cadman se trouvait sur les Ramblas avec sa mère jeudi quand une camionnette a foncé dans la foule, un attentat ensuite revendiqué par le groupe jihadiste État islamique (EI).

Sa mère avait été hospitalisée dans un état grave, tandis que son père avait pris l’avion pour se rendre à Barcelone. Les services d'urgence ont également confirmé l'identification à l'aide de tests ADN, parmi les 14 morts du double attentat à Barcelone et Cambrils, de deux autres personnes, de nationalité italienne et belge, sans donner davantage de détails.



Cela porte à 12 le nombre de victimes formellement identifiées et communiquées aux familles par les services d'urgence. Quatre sont de nationalité espagnole, deux portugaises, deux italiennes, une américaine, une hispano-argentine, une belge et une australo-britannique. Les services d'urgence ont précisé qu'un enfant de trois ans se trouvait parmi les victimes espagnoles. Parmi les 126 blessés lors du double attentat, 51 étaient toujours hospitalisées dimanche, selon le dernier bilan du gouvernement régional, dont 10 dans un état "critique" et 13 dans un état "grave".