publié le 20/08/2017 à 15:05

L'incident a eu lieu jeudi 17 août à 19h45, quelques heures après l'attentat de Barcelone à la fourgonnette-bélier qui a fait 13 morts. Une Ford Focus a évité un contrôle routier sur l'avenue Diagonale dans la capitale catalane, renversant un agent de police. Comme le rapporte El País, les Mossos d'Esquarda (la police catalane) ont tiré sur le véhicule, qui a continué sa route avant de se garer trois kilomètres plus loin dans la commune de Sant-Just-Desvern. À l’intérieur, la police a trouvé le cadavre de Pau Pérez, un homme de 34 ans visiblement tué par arme blanche. Toujours d'après le quotidien espagnol, il était installé sur le siège arrière.



"Le propriétaire du véhicule est l'homme décédé et il se peut qu'il y ait eu une personne de plus dans le véhicule, et qui pourrait être l'auteur de l'attentat" de La Rambla, a expliqué le "conseiller" de l'Intérieur, Joaquim Forn à RAC-1, une radio espagnole, le matin du 18 août.

Depuis l'attentat de Barcelone, Younès A., soupçonné d'avoir participé à l'acte terroriste, est toujours recherché. Si aucun lien n'a été formellement établi entre cette découverte et l'attentat de Barcelone, la police envisage l'hypothèse selon laquelle le véritable conducteur pourrait être l'auteur du massacre survenu quelques heures plus tôt.