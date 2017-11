Qui est Suleyman Kerimov, le milliardaire russe arrêté à Nice ?

publié le 23/11/2017 à 12:19

Les autorités françaises s'attaquent à un gros poisson, au risque de refroidir les relations entre Paris et Moscou. Le milliardaire et sénateur russe Suleyman Kerimov a été mis en examen, mercredi 22 novembre par un juge d'instruction de Nice, pour blanchiment de fraude fiscale. Soumis à un contrôle judiciaire strict, il lui est interdit de quitter les Alpes-Maritimes. Une caution de 5 millions d'euros lui a été demandée.



Familier de la Côte d'Azur, l'homme de 51 ans est soupçonné de s'être approprié plusieurs propriétés mitoyennes sur la presqu'île du Cap d'Antibes, dont l'une est estimée à 150 millions d'euros, par des achats successifs réalisés sous un prête-nom et pour des montants sous-déclarés. Il pourrait avoir à rembourser "plusieurs dizaines de millions d'euros" au fisc français, selon une source proche du dossier.

Investissements plus ou moins réussis

Suleyman Kerimov fait partie de ces oligarques qui ont trouvé le bon filon au moment de la chute de l'URSS, en investissant dans diverses entreprises en difficulté et en prenant des parts dans le géant de l'énergie Gazprom et le leader mondial des engrais agricoles Uralkali. Malgré des affaires quelque peu vacillantes lors de la crise bancaire de 2008, des prises de participation malvenues dans des banques européennes lui faisant perdre des millions de dollars, son patrimoine s'est refait une santé et avoisine désormais les 6 milliards d'euros, selon le magazine américain Forbes qui le considère comme la 21e fortune de Russie.



À l'instar de ses richissimes compatriotes Roman Abramovich et Dmitri Rybolovlev, qui ont investi dans le football pour devenir les propriétaires du Chelsea FC et de l'AS Monaco, Suleyman Kerimov a mis la main sur le club russe de l'Anzhi Makhachkala en 2010.



Pour faire briller le club de sa région natale, le Daguestan, république russe voisine de la Tchétchénie, il s'offre coup sur coup des gloires (vieillissantes) du football mondial : le Camerounais Samuel Eto'o et le Brésilien Roberto Carlos. Le premier cité devient alors le joueur le mieux payé au monde, avec un salaire annuel de 20,5 millions d'euros. Le projet était toutefois une chimère. Lassé des mauvais résultats, le milliardaire coupe les investissements en 2013. Le club dégringole, finit par être relégué, puis vendu en 2016.

Homme d'influence

Cette parenthèse sportive ne l'empêche pas de flamber ailleurs. Lui qui avait défrayé la chronique fin 2006, avec un accident en Ferrari à l'entrée de la Promenade des Anglais à Nice, est devenu en 2015 l'actionnaire majoritaire du producteur d'or Polyus Gold. C'est l'une des dix compagnies les plus puissantes du secteur.



Suleyman Kerimov est aussi un homme d'influence. Il a été député du parti ultranationaliste LDPR avant de représenter le Daguestan au Conseil de Fédération, la chambre haute du Parlement russe. Sénateur et détenteur d'un passeport diplomatique (qu'il n'a pas utilisé lors de son interpellation), il bénéficie ainsi du soutien du Kremlin dans cette affaire. Moscou n'a d'ailleurs pas manqué de convoquer au Parlement le chargé d'affaires français pour obtenir quelques explications.