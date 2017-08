publié le 17/08/2017 à 21:03

En vacances à Marseille, Emmanuel Macron a apporté son soutien à Barcelone, frappée par une attaque durant laquelle une camionnette a foncé sur la foule de la Rambla tuant 13 personnes, et en blessant plus de 50.



"Toutes mes pensées et la solidarité de la France pour les victimes de la tragique attaque à #Barcelone. Nous restons unis et déterminés". Voici les mots qu'Emmanuel Macron a posté sur Twitter. Il s’est aussi rapidement exprimé en espagnol.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a également tweeté un message de soutien aux habitants de la capitale de Catalogne, deuxième ville du pays : "#Barcelone et #Paris sont des villes de partage, d'amour et de tolérance. Ces valeurs sont plus fortes que ce terrorisme odieux et lâche". Christian Estrosi, édile de Nice, a lui décrit son "effroi" tout en présentant son "soutien aux victimes de cette attaque ignoble"

Solidaridad con #Barcelona. Estamos a su lado. ¿¿¿¿ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 août 2017

#Barcelone et #Paris sont des villes de partage, d'amour et de tolérance. Ces valeurs sont plus fortes que ce terrorisme odieux et lâche. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 17 août 2017

Des réactions aux caractères politiques marqués

L'ancien premier ministre et candidat malheureux à la primaire de la gauche, Manuel Valls, s'est exprimé d'un ton plus personnel, probablement à cause de ses origines espagnoles. "Je suis bouleversé", a-t-il notamment tweeté. Mais en rappelant également la ligne qui était la sienne, de Beauvau à Matignon : "La guerre contre le terrorisme est bien notre défi".

Barcelone frappée à son tour.Je suis bouleversé.Je pense aux victimes et à leurs proches.La guerre contre le terrorisme est bien notre défi — Manuel Valls (@manuelvalls) 17 août 2017

Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen ont aussi utilisé le réseau social pour commenter l'attaque. Si l'ancien président de la République évoque des pensées émues, cela a été l'occasion pour la perdante du second tour de l'élection présidentielle de souligner un de ses marqueurs forts martelés pendant la campagne, déclarant : "Il ne faut JAMAIS s'habituer à vivre avec le terrorisme islamiste", sans que pour le moment la piste islamiste n'ait été avérée, ni évoquée.

Il ne faut JAMAIS s'habituer à vivre avec le terrorisme islamiste. Tout mon soutien aux Barcelonais et au peuple espagnol. #Barcelone MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 17 août 2017