Attentat à Saint-Pétersbourg : que sait-on du jeune kamikaze ?

publié le 05/04/2017 à 18:21

Un homme "calme et discret", c'est ainsi que les voisins d'Akbarjon Djalilov décrivent ce jeune homme de 22 ans suspecté d'être derrière l'attentat du métro de Saint-Pétersbourg, qui a fait 14 victimes le 3 avril dernier. Né dans la région d'Och au Kirghizistan, le suspect avait la nationalité russe, comme "toute sa famille", indique un porte-parole de la police kirghize.



"Nous soulignons que Akbarjon Djalilov n'a jamais eu de passeport kirghiz, et qu'il a reçu en 2011 à l'âge de 16 ans un passeport russe, conformément aux demandes de son père de nationalité russe, et qu'il a résidé en permanence en Russie à partir de ce moment-là", explique le ministère des affaires étrangères du Kirghizistan, via un communiqué. La famille du suspect était arrivée en 2011 en Russie, pour y travailler, avant de repartir en 2014 dans ce petit pays situé au sud du Kazakhstan et à l'ouest de la Chine.

Avant l'attentat, le suspect habitait au deuxième étage d'une longue barre d'immeuble blanche, dans une cité-dortoir du nord de l'ancienne capitale impériale. Cela faisait un mois qu'il y résidait. Une perquisition a d'ailleurs été menée à son domicile par le Comité d'enquête russe. Les policiers ont emporté plusieurs cartons d'affaires selon des voisins, qui sont encore très choqués.

"Je ne peux même pas décrire ce que nous avons ressenti lorsque nous avons appris qu'il habitait ici", s'émeut Lioudmila, l'une de ses voisines. "C'est épouvantable. Vous vous rendez compte, s'il avait laissé (une bombe) dans son appartement ? Il y a beaucoup d'enfants ici", explique-t-elle. Une autre de ses voisines se souvient d'un homme qui "disait bonjour" et recevait des amis de temps en temps. "La propriétaire de l'appartement m'avait donné son téléphone pour qu'on l'appelle s'il y avait du tapage, mais il n'y en a jamais eu", poursuit-elle.



Si l'attentat n'a pas été revendiqué, les motivations du suspect restent encore très floues. La police étudie cependant sur d'éventuels liens avec Daesh, sachant que la région kirghize d'Och est connue pour avoir fourni d'importants contingents au groupe État islamique en Syrie et en Irak. De son côté, la famille d'Akbarjon Djalilov est arrivée en Russie dans la nuit du 4 au 5 avril, sans faire de déclarations à la presse. Les parents du jeune homme "sont dans un état épouvantable", a indiqué un porte-parole de la police kirghize.