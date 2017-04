publié le 03/04/2017 à 05:30

Le drame de Mocoa pourrait bien offrir aux Farc la possibilité de se réconcilier définitivement avec le peuple colombien. Dévastée après le passage d'une coulée de boue meurtrière qui a fait plus de 200 morts, samedi 1er avril, la population de la ville de 40.000 devrait pouvoir compter sur l'aide des guérilleros des Forces armées révolutionnaires de Colombie, désormais en paix avec le gouvernement.



"En parlant avec les guérilleros, (ils m'ont dit) qu'ils voudraient aller là-bas pour travailler, pour aider à la reconstruction. Je pense que c'est possible que (...) les Farc fassent cette proposition. Ils sont vraiment très attristés par cette tragédie", a déclaré Ivan Marquez, principal négociateur des rebelles.

Dans la nuit de vendredi à samedi, trois rivières situées en surplomb de la ville de Mocoa ont débordé et provoqué une importante coulée de boue, laquelle a fait au moins 254 morts et des centaines de disparus.



Ratifié le 1er décembre dernier, l'accord de paix signé entre les Farc et le gouvernement implique toujours le désarmement des quelque 7.000 guérilleros du groupe marxiste. À cette fin, ils sont regroupés dans 26 zones du pays pour remettre leurs armes sous supervision de l'ONU d'ici la fin mai et préparer leur retour à la vie civile.