publié le 17/08/2017 à 09:26

Certains n'ont pas résisté à la tentation. Samedi 12 août à Neustadt, en Allemagne, un surprenant vol a été commis puisque c'est toute une remorque réfrigérée qui a été dérobée. À l'intérieur se trouvait de nombreux pots de Nutella mais aussi des œufs Kinder Surprise et quelques sucreries diverses. Le butin total ? 20 tonnes de nourriture estimée entre 50.000 et 70.000 euros.



Selon le site de la télévision allemande, DW, la police a été mise au courant de cette affaire deux jours après les faits. Une enquête a été ouverte afin de mettre la main sur le(s) malfaiteur(s) gourmand(s). "Quiconque se voyant proposer une grande quantité de chocolat par des moyens non conventionnels est prié de le signaler immédiatement à la police", ont indiqué les forces de l'ordre de Neustadt dans un communiqué.



À l'heure actuelle, les enquêteurs recherchent des témoins du vol, notant au passage qu’une remorque de ce poids n’a pas pu être tracté par une simple voiture. De plus, ce vol pourrait également avoir un lien avec l'escamotage d'un camion rempli de 30 tonnes de jus de fruit, survenu le même jour, à quelques kilomètres de là.