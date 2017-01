Selon la presse allemande, le suspect projetait une attaque à la bombe contre la police et des militaires.

Crédit : Karl-Josef Hildenbrand / dpa / AFP Des voitures de police en Allemagne (illustration).

par Félix Roudaut , Avec AFP publié le 23/01/2017 à 05:02

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'Allemagne est en alerte maximale depuis l'attaque au camion bélier survenue sur le marché de Noël de Berlin. Les autorités ont annoncé dimanche 22 janvier avoir interpellé un individu soupçonné d'avoir projeté un attentat et accusé d'être lié à l'islamiste radical présumé arrêté deux jours plus tôt en Autriche. Le suspect, âgé de 21 ans, a été placé en détention provisoire samedi à Neuss, près de Cologne, après avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour avoir "projeté un crime grave contre l'État".



Selon les médias allemands et autrichiens, les deux hommes avaient fait des expériences pour fabriquer des explosifs dans l'appartement de Neuss. Outre-Rhin, le magazine Focus a rapporté que les unités spéciales des forces de police (SEK) avaient réalisé une descente dans l'appartement du suspect, soupçonné de planifier un attentat à la bombe visant la police et des soldats. La police y a trouvé et confisqué des ordinateurs et des téléphones.



Le magazine a également révélé que l'homme arrêté en Autriche avait dit aux enquêteurs avoir prêté allégeance au groupe jihadiste État islamique et révélé son lien avec son complice en Allemagne. Les autorités autrichiennes ont déclaré que le suspect qui aura 18 ans dans les prochains jours, avait été transféré dimanche après-midi à la prison de Josefstadt à Vienne.