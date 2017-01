La police allemande annonce avoir empêché une vague d'agressions sexuelles similaire à celle que la ville avait connu le 31 décembre 2015.

Crédit : ROBERTO PFEIL / AFP Des centaines d'agressions sexuelles avaient eu lieu devant la gare de Cologne dans la seule nuit du 31 décembre 2015(illustration).

par Léa Stassinet publié le 02/01/2017 à 17:03

Le cauchemar du réveillon de l'an dernier a été évité à Cologne. Tout a été mis en place pour empêcher un épisode d'agressions sexuelles en série, comme cela avait été le cas lors du passage à l'année 2016. Des centaines de femmes avaient subies des agressions sexuelles mais aussi des vols et des insultes de la part d'hommes décrits comme "arabes et nord-africains" par la police allemande. A l'époque, Angela Merkel avait été la cible de toutes les critiques, en rapport avec sa politique d'accueil des migrants et réfugiés.



Alors pour parer à tout incident, 1.800 policiers ont été mobilisés pour sécuriser les rues de la ville et 650 hommes, dont la majorité était originaire d'Afrique du Nord ont été contrôlés à leur arrivée dans les gares de Cologne et Deutzer. Ceux qui n'avaient pas de papiers d'identité n'ont pas pu se rendre sur les lieux des festivités. 92 personnes ont été interpellées samedi soir pendant les célébrations à Cologne, dont 16 Allemands et 10 Syriens, selon les forces de l'ordre.



Le chef de la police locale, Jürgen Mathies, a affirmé que 300 hommes sont arrivés à bord du même train, et qu'une "part importante du groupe faisait craindre des actes criminels". Il a ajouté qu'une large part des individus interpellés avait eu un comportement agressif, et s'est défendu de tout contrôle au faciès. "Il s'agissait clairement d'empêcher des incidents comparables à ceux de l'an dernier".