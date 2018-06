publié le 01/06/2018 à 14:06

Les habitants de Lünebach, en Allemagne, ont eu très peur. Et pour cause, plusieurs animaux sauvages, dont cinq félins se sont échappés du zoo ce vendredi de cette commune de 500 habitants, situé à l'ouest du pays, à une dizaine de kilomètres de la frontière avec le Luxembourg et la Belgique. Heureusement, assez rapidement, ils ont été retrouvés et capturés, ont annoncé à l'AFP les autorités locales.





Plus tôt dans la journée, deux lions, deux tigres, un jaguar et un ours se sont enfuis, mais ce dernier a été abattu par les autorités. Une battue a été immédiatement organisée par des pompiers, policiers et vétérinaires. Il n'a pas été immédiatement établi si les deux lions, deux tigres et le jaguar ayant pris la fuite ont été retrouvés dans l'enceinte ou à l'extérieur du zoo après s'être échappés de leurs enclos.

Selon la presse locale, les animaux pourraient s'être échappés suite à des dégâts provoqués sur le site par de violents orages dans la région ces derniers jours. Ce zoo privé, ouvert en 1972 compte quelques 60 espèces exotiques et indigènes, soit environ 400 animaux, dont des tigres et lions de Sibérie.