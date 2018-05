Zoo de Beauval : plus de 150.000 euros dérobés dans un cambriolage

publié le 14/05/2018 à 14:31

Un cambriolage s'est produit dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 mai au ZooParc de Beauval, où un coffre-fort a été forcé. Entre 150.000 et 200.000 euros ont été dérobés, a annoncé lundi 14 mai le directeur du zoo.



Selon Rodolphe Delord, directeur général du ZooParc, "un coffre a bien été forcé" et les cambrioleurs ont ainsi pu dérober une partie des recettes du week-end. Selon lui, "le ou les voleurs sont passés par une fenêtre malgré la présence de plusieurs véhicules de sécurité. Il était, ou ils étaient très bien renseignés, très préparés". Selon Delphine Delord, codirectrice du site, "il n'y avait aucun risque qu'ils puissent rencontrer des animaux et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui".

"Une partie de l'argent ne sera pas utilisable car le coffre était verrouillé par des caissons à encre. Il y avait de l'encre partout", a précisé M. Delord. "Une enquête est confiée à la brigade de recherches de Romorantin avec le soutien de la section de recherches d'Orléans", a précisé le procureur de la République de Blois, Frédéric Chevallier.

Le ZooParc de Beauval connait un énorme succès: il a accueilli 1.450.000 visiteurs en 2017 (100.000 de plus que 2016). Ce succès se fonde notamment sur le fait qu'il est l'unique zoo en France à posséder trois pandas. Brigitte Macron est la marraine du bébé panda Yuan Meng, né le 4 août dernier. En décembre, le couple présidentiel avait visité le célèbre zoo du Loir-et-Cher.