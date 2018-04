publié le 10/04/2018 à 21:10

Une jeune femme risque de se souvenir longtemps de sa visite au sein du parc animalier de Bewdley au Royaume-Uni. Alors qu'elle est passagère d'une voiture de tourisme et en balade dans le parc, elle est surprise par une rencontre impromptue avec une girafe.



L'animal curieux et probablement en quête de friandises, parvient à rentrer sa tête par la fenêtre du véhicule. La jeune femme surprise et amusée par la situation tente alors de sortir son téléphone portable pour filmer la scène.

Pris de panique par l'animal curieux et intrusif, les occupants du véhicule remontent alors la vitre mais en seulement quelques secondes, la tête de l'animal est coincée. La girafe se retrouvant bloquée retire donc sa tête et fait voler la vitre en éclats sous les cris apeurés de la passagère de la voiture.

L'animal s'en est sorti sans égratignures

Le témoin de la scène qui a filmé l'incident a assuré que l'animal s'en était sorti indemne. "J’ai directement averti les gardiens du parc. J’ai désigné la girafe. Elle a ensuite été attirée avec de la nourriture. Après une inspection minutieuse, elle a pu repartir sans problème", a expliqué le réalisateur amateur au Daily Mail. Concernant la passagère, elle n'a eu que quelques coupures superficielles. Le véhicule endommagé a lui fini chez le garagiste.



Les visiteurs sont autorisés à nourrir les animaux depuis leurs véhicules dans certains secteurs du parc selon Sputnik. Néanmoins, les règlements précisent que les fenêtres doivent être à moitié fermées et que les visiteurs doivent garder les mains tendues à l'extérieur du véhicule pour éviter ce genre de mésaventure.



L'incident a fait le buzz sur internet puisque la vidéo de cette girafe curieuse a été postée sur YouTube et visionnée plus de 330.000 fois en deux jours.