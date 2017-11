VIDÉO - Deux bébés tigres de Malaisie présentés au zoo de Prague

et AFP

15/11/2017

Leur croissance est suivie avec beaucoup d'attention. Les deux bébés tigres de Malaisie, nés au zoo de Prague il y a 6 semaines, ont effectué une sortie devant les caméras, mardi 14 novembre. Ils n'ont pas été nommés pour l'instant.



"Nous surveillons de très près leur poids et leurs progrès", a confié à l'AFP le responsable des mammifères du zoo. Le mâle et la femelle seront considérés hors de danger à l'âge de 6 mois. Leur évolution est d'autant plus suivie que deux autres bébés tigres nés au printemps n'ont finalement pas survécu.

Le frère et la sœur appartiennent tous les deux à une espèce en "danger critique", selon la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. La population des tigres de Malaisie en liberté est estimée à entre 250 et 340 animaux adultes.