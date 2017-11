Une sauterelle morte découverte sur un Van Gogh aux États-Unis

publié le 09/11/2017 à 17:05

"J'essayais de comprendre la construction de l'oeuvre en étudiant ses différentes couches, et c'est comme ça que j'ai trouvé le corps de cette petite sauterelle". Mary Schafer, directrice du musée d'art Nelson-Atkins de Kansas City (États-Unis), analysait le tableau "Les Oliviers" peint par Vincent Van Gogh en 1889, lorsqu'elle a aperçu le petit insecte marron, caché près du coin inférieur gauche de l'oeuvre.



"C'est une manière marrante de porter un nouveau regard à ce Van Gogh", a-t-elle confié à l'AFP. Cette découverte peut s'expliquer par l'habitude qu'avait l'artiste de peindre en extérieur, où le vent faisait souvent voler insectes, poussières et brins d'herbe.

"J'ai dû ramasser une centaine de mouches sur les quatre canevas que tu vas recevoir, sans parler de la poussière et du sable", avait par exemple écrit Vincent Van Gogh dans une lettre adressée à son frère Théo en 1885.

Une sauterelle morte a été découverte par le musée Nelson-Atkins aux États-Unis, sur le tableau "Les Oliviers" de Vincent Van Gogh. Crédit : Eva Claire HAMBACH / AFP

De nouvelles analyses aux rayons X

Le peintre néerlandais à l'oreille coupée, n'est cependant pas responsable de la mort de l'insecte, à qui il manque l'abdomen et le thorax. Selon le paléontologue de l'Université du Kansas Michael Engel, aucun signe de mouvement n'a été retrouvé autour de l'insecte sur la toile, signe qu'il était déjà mort quand il y est arrivé.



Les conservateurs et les directeurs du musée d'art Nelson-Atkins se sont lancés dans de nouvelles analyses - à l'aide notamment d'ultraviolets, de rayons X et de microscopes - de leurs 104 oeuvres françaises pour les voir sous un nouveau jour.



"Les Oliviers" fait partie d'une série de 18 tableaux consacrée à ces arbres et peints par Van Gogh à Saint-Rémy-de-Provence en 1889, dans l'asile où il était interné. Il est mort l'année suivante.