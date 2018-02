Seine-et-Marne : le détenu escroquait des personnes âgées depuis la prison

publié le 01/02/2018 à 14:29

Direction la prison de Meaux, en Seine-et-Marne, où un détenu est soupçonné d'avoir transformé sa cellule en succursale spécialisée dans l'escroquerie. C'était le bureau des magouilles, pour cet homme de 39 ans. Malgré les barreaux, pas de dépôt de bilan pour sa petite entreprise.Tout au contraire : depuis des mois, à distance, au sein même de la maison d'arrêt, cet escroc chevronné extorque de l'argent à des personnes âgées.



La méthode est toute simple : il repère dans l'annuaire des prénoms et les appelle. Pour son business, il dispose de quatre portables et presque le double de cartes SIM. Au téléphone, classique, il se fait passer pour un magistrat ou un policier. Il alerte son interlocuteur sur un possible détournement de son compte bancaire et finit par obtenir coordonnées et codes secrets.

53 victimes recensées, 800.000 euros de préjudice... L'escroc de la prison de Meaux plaçait ses gains sur des sites de paris en ligne ou virait de l'argent sur les comptes de complices. C'est la fouille de sa cellule qui l'a perdu, avec la découverte des téléphones. Cessation d'activité mais pas de déménagement prévu pour le gérant: il reste en prison.