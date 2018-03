publié le 06/03/2018 à 15:22

Nous sommes à Perros-Guirec où une artiste-peintre joue les Champollion, à la recherche du sens d'une mystérieuse inscription. Depuis la mort de son père, il y a six ans, Anne Guibert-Lassalle chine sans succès 9 lettres étranges, qui avaient toujours trôné sur le bureau de feu monsieur Lasalle.



À son décès en 2012, le philosophe et intellectuel a tout légué à sa fille : ses objets, ses livres et ce code tout droit sorti de runes. Elle en est persuadée, tout cela a un sens. Alors, elle tente tout pour déchiffrer ce code. D'abord dans les bibliothèques. Son père ayant vécu en Algérie, au Sahara, elle s'est tournée vers les langues sémitiques. Sans résultat. Elle a ensuite consulté un grand rabbin puis des spécialistes de l'Institut des langues orientales. Rien à faire, le code résiste à toute interprétation.

Alors Anne Guibert-Lassalle a décidé de lancer une sorte d'appel. Elle a copié et peint l'inscription sur un tableau où elle s'aligne trois fois avec cette phrase : "si vous parvenez à lire ce message contactez-moi".

Le tableau sera présenté à chacune de ses expositions avec l'espoir qu'un jour un exégète de l'étrange langage lui ouvre une petite fenêtre sur les secrets paternels.