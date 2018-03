Hérault : le poème d'amour d'un naufragé de la route

publié le 05/03/2018 à 13:40

À Saint-Jean-de-Vedas, une chaussette et une étonnante déclaration d'amour... C'est en fait l'histoire d'une lettre découverte la semaine dernière par un conseiller municipal de la commune. Dans une salle des fêtes qui la veille avait accueilli une soixantaine de naufragés de la neige, des hommes, des femmes, des enfants, surpris au volant de leurs voitures par les intempéries.



Une brûlante lettre d'amour adressée à une inconnue. À l'une des naufragées de la neige dont cet amoureux transi a croisé le regard, mais aussi apparemment les pieds. Petit extrait : "Vous êtes absolument magnifique, écrit le jeune homme. Je ne sais rien de vous, pas un bout de prénom, pas un petit surnom, juste des regards fugaces où je me maudissais d'être aussi troublé... Et une chaussette fuchsia qui s'échappe du matelas, comme pour me dire voilà tout ce que tu ne sauras pas."

L'inconnue à la chaussette fuchsia se reconnaîtra-t-elle à travers cette déclaration ? Notre Roméo des Neiges reste lucide : "J'ai l'espoir que ce bout de papier qui n'exige ni réponse, ni réaction, aura le loisir de vous plaire". Qui sait peut-être le début d'une romance !