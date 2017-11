Marseille : un braqueur en série de lunettes arrêté

publié le 01/11/2017 à 14:29

L'histoire du jour nous conduit ce mercredi 1er novembre à Marseille (Bouches-du-Rhône) et son voleur qui n'avait pas la vue basse. Depuis plus d'un an, les policiers marseillais étaient confrontés à une intrigante série de braquages exclusivement ciblés sur des opticiens. Les marchands de lunettes livraient à chaque fois la même description : un homme seul ganté le visage dissimulé par une cagoule et une écharpe.



À cinq reprises, le malfrat, couteau en main, avait une demande identique : récupérer toutes les paires de lunettes de soleil du magasin. Mais la razzia optique a finalement pris fin lors de son dernier forfait, l'homme a été confondu par une caméra de surveillance. Vu et reconnu, le braqueur "lunéttophile", a rapidement avoué.

Pour sa défense, il a expliqué que ses braquages finançaient son addiction au jeu. Chaque paire était revendue dans les bistrots de Marseille, parfois plusieurs centaines d'euros pour les plus grandes marques. Les enquêteurs estiment le préjudice total, à vue d’œil bien sûr, à près de 60.000 euros.