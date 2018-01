Le périple semé d'embûches d'un couple d'Anglais pour rejoindre l'Espagne

publié le 22/01/2018 à 14:57

Depuis une bonne dizaine d’années Anita et John Bickley se sont installés dans le Sud de l’Espagne, là où le soleil brille, là où la vie est beaucoup moins chère qu’Outre-Manche. Car John et Anita, aujourd’hui retraités, sont originaires de Grimsby dans le Lincolnshire, là où il pleut, souvent, trop souvent. Mais la famille est là-bas, en Angleterre. Alors chaque année au moment des fêtes ce couple d’Anglais rejoint les siens pour Noël et la nouvelle année.



Mais c’est à l’heure du retour en Espagne que tout se gâte. C’est la tempête sur l’Ouest de l’Europe, pas de ferry entre Portsmouth et Bilbao alors Anita, John et Libby leur chien se retrouvent sur un autre bateau qui assure la liaison Portsmouth - Le Havre. La compagnie Britanny Ferries n’avait plus de cabines accueillant les animaux avant le 21 février. Qu’importe, les deux Anglais débarquent en Normandie il y a quelques jours direction l’Espagne en voiture par l’autoroute A28 mais à hauteur d’Alençon, c’est la panne.

Ils ont donc été contraints d'attendre quatre jours, le temps des réparations chez le garagiste. Quatre jours pendant lesquels ils sont censés attendre à l’hôtel. Mais au bout de deux jours, l’hôtel est évacué par la police. Il est situé dans une zone où les autorités procèdent à une opération de déminage d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Le couple d’Anglais s'est donc retrouvé à attendre toute la journée dans une salle des fêtes à cause d’une bombe… anglaise. Aux dernières nouvelles Anita, John et leur toutou ont continué leur périple vers l’Espagne, mais sont-ils arrivés ? La question reste en suspens.