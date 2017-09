Le Havre : une femme dépose une centaine de plaintes en deux mois

publié le 04/09/2017 à 13:53

Au Havre, cette femme en veut à la terre entière et même.. à Madame Bovary. Oui. Et à 37 ans, elle a de la suite dans les idées. Entre le 25 juin et le 19 août, elle a adressé une centaine de plaintes en ligne au commissariat de cette sous-préfecture du département de Seine-Maritime.



Un rythme tellement intensif que les policiers ont eu du mal à suivre. Première plainte contre sa banque qui détourne l'argent contre sa boulangère qui refuse de lui faire un crédit pour deux croissants.

Puis brutalement tout s'emballe. Rafale d'attaques, dont voici un florilège : contre les bonnes sœurs qui portent des cornettes, les fumeurs de cannabis qui polluent l'atmosphère, son ancienne prof d'allemand qui ne lui a rien appris, contre Roberto Begnini, réalisateur de La Vie Est Belle, car non, la vie n'est pas belle, écrit la femme. Contre Serge Lama et sa chanson Je suis malade qui la rend malade.



Et même contre le roman, Madame Bovary, parce qu'elle "n'aime pas les femmes molles". La superwoman de la plainte en ligne n'est pas jugée dérangée, car on a tout à fait le droit de ne pas aimer Gustave Flaubert. Elle fera l'objet d'un rappel à la loi.