En Italie, une bague de fiançailles resurgit des entrailles de la terre

publié le 03/09/2017 à 10:37

En Italie, une bague de fiançailles refait miraculeusement surface. Tout commence près de Naples, dans le petit village de San Marco dei Cavoti. Un lieu pittoresque, essence même de la campagne italienne. En 2008, Margaret et Justin Mussel, un couple d'Américains originaires du New Jersey y ont séjourné pour leur voyage de noces. Les jeunes mariés avaient loué dans le village une petite maison, parfaite pour profiter de sorties au restaurants, de visites touristiques. Mais très vite, ce fut le drame.



En rentrant d'une visite à Pompéi, Margaret Mussel se rend compte qu'elle a perdu la bague de fiançailles qu'elle portait jusqu'à présent à la main droite. D'une valeur d'un peu plus d'un carat, le bijou lui avait été offert par son mari. Mal ajusté, il a glissé et est tombé, mais impossible de savoir où et quand précisément. Entre Naples et Pompéi en passant par la maison de San Marco dei Cavoti, les possibilités sont nombreuses.

Neuf années plus tard, au début de l'été 2017, le couple d'Américains décide de retourner dans ce petit village italien avec leurs deux enfants. Ils louent la même maison que lors de leur voyage de noces, profitent de nouveau de la cour de la maison. Sur le trottoir, le patriarche remarque que lors du passage de véhicules avec les phares allumés, une chose étrange scintille. En allant vérifier, il discerne un objet en métal coincé dans la fissure du trottoir... En le sortant, Justin Mussel réalise qu'il s'agit de la bague de fiançailles, recouverte d'un peu de terre et légèrement égratignée, mais toujours sertie de son diamant que, neuf ans auparavant, son épouse avait égaré...