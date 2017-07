La robe en pastèque, le nouveau challenge insolite des réseaux sociaux

publié le 07/07/2017 à 23:09

C'est la tendance qui pullule sur Instagram, bien souvent avec le hashtag #Watermelondress. Le concept est on ne peut plus enfantin. Il faut prendre un bout de pastèque et le découper de façon à obtenir le dessin dessin typique d'une robe. Mieux vaut donc être adroit avec son couteau !



Puis ensuite, il s'agit de prendre en photo quelqu'un et, grâce à un effet d'optique, donner l'impression que cette personne est habillée avec cette robe en pastèque ! Le tout est de bien jouer avec la perspective.

Cette tendance nous vient tout droit des États-Unis. De nombreux people n'hésitent pas à s'y mettre et s'amusent parfois à grimer leurs enfants ou même leurs chiens et chats...