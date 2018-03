Insectes, spiruline... Ikea invente la nourriture de demain

publié le 26/03/2018 à 04:25

Ikea n'invente pas que des meubles en kit. Le géant suédois est aussi un pilier de la restauration rapide, au point que ses boulettes de viande et ses hot-dog sont devenus un passage incontournable pour beaucoup de ses clients. Mais Ikea va encore plus loin et s'intéresse à la nourriture du futur, comme l'a remarqué BFMTV. L'équipe de Space 10, le laboratoire d'innovations durables et technologiques d'Ikea, réinvente des classiques du fast food avec des aliments... Surprenants.



Dans les menus imaginés par le laboratoire, la viande a totalement disparu. Space 10 a ainsi revisité le hamburger, baptisé bug burger, en remplaçant la viande par... Des insectes. "Chaque galette contient 100 grammes de betteraves, 50 grammes de panais, 50 grammes de pommes de terre et 50 grammes de vers de farine", écrit Ikea sur son site Medium. Cette galette est accompagnée de betteraves et de ketchup de cassis, le tout dans un pain blanc.

Space 10 a aussi pensé à ceux que les insectes rebutent en imaginant un hot-dog 100% végétal : dîtes adieu à la saucisse et bonjour aux mini-carottes, aux oignons grillés, aux fruits et à la salade de concombre. Le pain, lui, est remplacé par de la spiruline, une algue très nourrissante. Enfin, Ikea n'a pas oublié les gourmands en développant de nouvelles saveurs de crème glacée. Le fenouil, la coriandre ou encore le basilic pourraient bientôt remplacer les boules au chocolat, à la vanille et à la fraise.