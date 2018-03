publié le 14/03/2018 à 18:24

C'est un jeune, très jeune héros qui a sauvé la vie de son voisin. Allen Clemmons, un habitant de Caroline du Sud, aux États-Unis, passait son après-midi à bricoler tranquillement sur sa Mustang, dans son arrière-cour, rapporte la chaîne américaine NBC, comme l'a repéré 20 Minutes. C'est alors que son véhicule, a glissé du cric sur lequel il était installé, et lui est tombé dessus.



Pendant près d'une heure trente, l'homme est resté coincé sous sa voiture, écrasé par son poids. Il appelle tout de suite au secours, mais personne ne l'entend. "J’avais vraiment du mal à respirer", se souvient Allen Clemmons depuis son lit d'hôpital où il est soigné. Le rescapé ajoute : "Personne n'était là". Après une heure et demie écrasé sous sa Mustang, il tente un dernier appel à l'aide.

"C'était la dernière fois avant que je n'abandonne", raconte Allen Clemmons à la NBC, très faible, évoquant ensuite l'apparition de son "ange gardien". C'est alors que le jeune Malachi, son voisin de 9 ans qui jouait à l'extérieur l'a finalement entendu. "Je pense qu'il disait qu'il était coincé sous quelque chose. Mais je ne savais pas de quoi il parlait", explique le garçon. Ce dernier savait - aussi étonnant, mais heureusement, que cela puisse paraître - se servir d'un cric.

"Il a soulevé la voiture jusqu'à ce que je sois dégagé", se souvient Allen Clemmons. L'enfant est ensuite allé chercher de l'aide chez lui. Allen Clemmons s'en tirera avec six côtes cassées et une fracture du bassin. Et le jeune Malachi d'adresser un message à son voisin : "Monsieur Allen, j'espère que vous vous sentez mieux".