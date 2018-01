publié le 18/01/2018 à 17:33

C'est un travail qui nécessitait des doigts de fée. Romy McCloskey, une jeune couturière américaine, a fait sensation sur les réseaux sociaux en effectuant une greffe d'aile de papillon.



Depuis septembre dernier, Romy McCloskey élève des chenilles dans l'attente qu'elles se transforment en Monarque, une espèce de papillon aux larges ailes orange et noir. Dans son jardin de Woodlands aux États-Unis, elle les nourrit et en prend soin jusqu'à ce que les insectes sortent de leur cocon et s'envolent.

Mais début janvier, elle s'aperçoit que l'un de ses protégés, âgé de trois jours, a perdu une partie de son aile droite. Sur suggestion d'un de ses amis, elle décide de se lancer dans une opération minutieuse de greffe, à partir de l'aile d'un papillon décédé.

"J'ai réfléchi et je me suis dit que puisque je passe mon temps à faire du design, de la découpe et de l'assemblage de costumes... Je pouvais essayer !" écrit-elle dans sur Facebook, dans un post où elle raconte le déroulé de l'opération.

La greffe se passe à merveille. Après avoir immobilisé son "patient" avec un cintre, Romy McCloskey utilise colle, pinces et talc pour réparer son aile.



"Vous pouvez-voir que les lignes noires du haut de l'aile ne s'accordent pas à 100%, et si vous regardez au bas de l'aile droite, il manque le point noir qui indique que c'est un mâle", commente-t-elle ensuite, en expliquant que le papillon décédé duquel elle a utilisé l'aile était une femelle.



Le jour J, le vol se déroule avec succès. Tout un symbole pour Romy McCloskey dont la mère est décédée il y a 20 ans. "Avant de mourir, ma mère m'a dit 'Romy, à chaque fois que tu verras un papillon, sache que je suis avec toi et que je t'aime'", confie-t-elle à Buzzfeed News. Elle conclut : "Mon cœur s'est envolé avec lui, c'est sûr".