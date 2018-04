Ata, la momie qui a relancé les théories extraterrestres

publié le 08/04/2018 à 10:01

Grand désert d'Atacama au Chili, un minuscule squelette intrigue. Mis au jour il y a quinze ans, il pourrait s'agir d'un extraterrestre. L'hypothèse avait été émise en 2003, juste après sa découverte. Ata, c'est comme cela que les scientifiques surnomment la chose, ne ressemble à rien de ce qui existe sur Terre. À peine quinze centimètres de hauteur, la taille d'in stylo, un crâne en forme d'obus, qui renvoie aux albums de science-fiction. Un squelette intact et malingre, une longue cage thoracique qui évoque la créature de Roswell, le corps a été découvert dans un petit linceul. Un mystère complet jusqu'à ces dernières semaines et le résultat d'études biologiques très poussées, comme le détaille National Geographic.



On est allé jusqu'à séquencer le génome de cette momie. On en sait beaucoup plus. Mais curieusement, on ne sait pas tout. Garry Nolan, l'immunologiste californien qui a séquencé l'ADN de la momie, estime qu'il s'agit d'un être humain. Plus précisément d'une petite fille qui aurait été atteinte par une forme inconnue de dégénérescence musculeuse et osseuse qui l'aurait empêchée de grandir et soudé prématurément ses articulations. Jusqu'à entraîner sa mort.

L'âge des os en question

Sauf qu'Ata, après cet examen poussé, est loin d'avoir livré tous ses secrets. La science n'explique pas le nombre anormal de côtes, dix au lieu de douze. Ne peut pas dire à quel âge cette petite fille serait morte. Peu après sa naissance pense le laboratoire, sauf que l'âge des os est situé entre 6 et 8 ans au moment de la mort. Restent aussi les conditions de son inhumation. Beaucoup d'égards, comme s'il s'agissait d'une personne exceptionnelle. Autant de questions qui laissent les scientifiques divisés. Certains toujours persuadés que la momie d'Atacama vient d'une autre planète.