Comment sauver sa peau ?

publié le 12/06/2018 à 13:02

Qu’est-ce que la peau et à quoi sert-elle ? Comment vieillit-elle ? Qu’est-ce qu’une cellule, un poil ? Comment travaillent-ils ensemble pour évoluer, réparer, cicatriser ? Que se passe-t-il quand on se gratte, qu’on se tatoue, que l’on bronze ? La peau est le seul organe visible de notre corps, c’est ce que par quoi on touche et ce par quoi on est touché.

On découvre les capacités extraordinaires de notre peau avec le dermatologue Nicolas Dupin.



à lire : Mon amie la peau. Ce qu’elle nous révèle et comment apprendre à la protéger à tous les âges de la vie paru chez JC Lattès.

