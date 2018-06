Christine Berrou (re)passe le bac de Philo

publié le 23/06/2018 à 10:56

Cette semaine, les lycéens ont passé le bac et notamment l'épreuve de philosophie. Moi-même j'ai fait deux ans de philo. Enfin, deux ans de philo... J'ai redoublé ma terminale. Et j'ai été très inspirée par l'un des sujets de cette année : "peut-on être insensible à l'art ?". J'aurais répondu "non" et puis il y a eu la Fête de la Musique et j'ai réalisé que j'étais moi-même très insensible à l'art des groupes de musique de mon quartier.



Une pensée ce matin pour les lycéens qui ont entendu la phrase : "Peut-on être insensible à l'art ? Vous avez quatre heures", alors qu'il faisait beau dehors. Et en même temps, je veux dire à ces lycéens que c'est merveilleux d'avoir quatre heures. Moi depuis que j'ai un enfant, je n'ai même plus une minute. Quatre heures, ça peut sauver des vies. Le nombre de fois où j'ai entendu Bernard Poirette dire : "Je vais mourir si on ne me donne pas mon quatre heures".

Vous savez, ça serait mon rêve de choisir les sujets de philo comme ça j'en profiterais pour poser des questions que je me pose vraiment afin que des milliers de gens m'aident à y répondre comme "500.000 euros est-ce que ce n'est pas un peu cher pour de la vaisselle ?".